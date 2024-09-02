Стало известно об еще одной квартире семьи замкомандующего ЛенВО

Еще одна квартира семьи задержанного за взятку заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова находится в элитном жилом комплексе «Маршал» в Москве. Об этом сообщает SHOT.

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По данным канала, речь идет о двухкомнатной квартире площадью в 58 квадратных метров в доме на улице Маршала Рыбалко. Ее стоимость составляет около 30 миллионов рублей.

«В ней проживает сын Муминджанова Истам. Именно на него и была оформлена жилплощадь», — говорится в тексте.

Кроме того у сына замкомандующего ЛВО есть BMW X1 XDrive стоимостью около двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Муминджанов и члены его семьи владеют многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей.

Задержан замглавы Ленинградского военного округа

Напомним, что замкомандующего ЛВО задержали по обвинению во взятке в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. Сейчас следователи проверяют законность приобретения Муминджановым и членами его семьи имеющихся у них активов.