В американском Нэшвилле произошла стрельба

В городе Нэшвилл в американском штате Теннеси произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает местный телеканал WSMV 4.

Уточняется, что инцидент произошел ночью на парковке возле бара SkyBar & Lounge в районе Антиок.

«Один человек был доставлен в больницу на машине скорой помощи, еще пять человек прибыли в районные медучреждения на своих автомобилях», — говорится в тексте.

Угрозы их жизни нет.

В настоящее время правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить личность подозреваемого.