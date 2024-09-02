Суд взыскал с киллера деньги за убийство

Невский районный суд Санкт-Петербурга принял решение взыскать в пользу государства сумму, которую получил киллер за исполнение заказа на убийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что киллером оказался бывший полицейский Евгений Попов — в 2019 году мужчину осудили на 18 лет колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности, а также за убийство по найму. Согласно данным следствия, Попов получил за убийство около 629 тысяч рублей.

«Суд сказал, что по смыслу статьи 169 ГК РФ, сделки между Кайдановым и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а, соответственно, они ничтожны. Таким образом, денежные средства подлежат взысканию в доход государства», — рассказали в пресс-службе судов.

Ранее женщина пыталась нанять киллера для убийства своего мужа за 200 тысяч рублей.