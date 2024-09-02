Полиция задержала напавшего на россиянку мигранта-насильника

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении россиянки, которой удалось от него отбиться. Об этом в понедельник, 2 сентября, следственного комитета России (СКР).

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По данным силовиков, благодаря подробным описаниям внешности преступника со стороны девушки им удалось выйти на след насильника-азиата. Следствие проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мужчина азиатской внешности сначала некоторое время преследовал свою жертву. Потом он повалил москвичку на землю, ободрав ей колени и попытался дотянуться до нижнего белья. Девушка сумела дать отпор обидчику — она вцепилась ногтями в его руку и оставила серьезную ссадину. Такого развития событий незнакомец не ожидал и быстро скрылся.