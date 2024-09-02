Трех человек убили и двух ранили в поселке под Вологдой

Тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня утром на участке земли в поселке Рубцово Вологодского района, сообщает региональный следком.

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Двоих раненых (мужчину и женщину) успели спасти, госпитализировав с этого же участка. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Неизвестные позвонили в полицию. Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

"В Вологодском районе возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Следствие располагает объективными сведениями о причастности к убийству и покушению на убийство лиц из круга знакомых потерпевших. Их местонахождение устанавливается", - уточняет СУ СК РФ по Вологодской области.

Руководитель регионального следкома Геннадий Яшин, следователи-криминалисты и другие специалисты расследуют убийство трех человек, преступления против личности и общественной безопасности.

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К работе следственного комитета присоединились работники прокуратуры Вологодской области, которые контролируют ход расследования уголовного дела.