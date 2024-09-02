Ранее судимый экс-участник СВО зарезал девушку за слово «дурак»

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девушки, сообщили в пресс-службе. По данным следствия, он нанес погибшей два удара в грудь неустановленным предметом. При этом издание 47news.ru уточнило, что обвиняемый принимал участие в СВО. В 2023 году он отправился на фронт из колонии, куда попал после того, как зарубил знакомого топором.

Следствие полагает, что 28.08.2024 не позднее 14 часов 00 минут Куршев, находясь на участке местности за заброшенным дворцом культуры «Невский», расположенном по адресу г. СПб, пр. Обуховской обороны, д. 32, имея умысел на убийство О., нанес два удара неустановленным предметом в область груди последней, причинив ей два колото-резаных ранения груди. Смерть О. наступила на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что мужчина убил девушку ножом. В публикации уточняется, что в ходе допроса удалось выяснить, что погибшая назвала арестованного дураком. Мужчина уже признал свою вину.

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