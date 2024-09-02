Назван грозящий генералу Муминджанову cрок

Замкомандующего ЛВО Валерию Муминджанову по делу о взятках грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что генералу вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ведомстве уточнили, что Муминджанов получил от коммерческих организаций взятку в размере 20 млн рублей.

По данным агентства, вменяемая офицеру статья УК предусматривает в случае обвинительного приговора лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также крупный штраф.

Задержан замглавы Ленинградского военного округа

Кроме того, следствие нередко проверяет законность приобретенного фигурантом дела имущества, в том числе и оформленного на родственников.