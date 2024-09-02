Ребенка засыпало землей во время прогулки в Бурятии

В Бурятии школьника засыпало землей во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

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Инцидент произошел в Кабанском районе республики в местности Волчья гора. 12-летний ребенок прогуливался вдоль объездной дороги, когда произошел внезапный обвал грунта — мальчика засыпало песком.

Случившееся заметили прохожие и находившиеся поблизости сотрудники ГАИ. Несовершеннолетнего сумели вытащить из-под завалов и передать бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Ранее восьмилетний житель Ростова-на-Дону провалился в яму с кипятком. Мальчик упал в дыру на одной из улиц, внутри которой была горячая вода. Дошкольник ошпарился, но выжил — его доставили в медицинское учреждение с ожогами первой и второй степени.