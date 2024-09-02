Суд арестовал троих мужчин после нападения на свадебный автобус

Суд заключил под стражу троих участников нападения на свадебный микроавтобус во время дорожного конфликта в Щелково. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Суд с учетом позиции представителя Щелковской городской прокуратуры избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 октября. Виновными в инкриминируемом преступлении они себя не признали», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 30 августа на ул. Центральная в Щелково между пассажирами автобуса, в котором находились в том числе несовершеннолетние подростки, и группой лиц на внедорожнике возник дорожный конфликт. В результате обвиняемые остановили автобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого ранили людей.