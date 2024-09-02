Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники ведомства задержали жителя Керчи по подозрению в сборе информации о российских системах ПВО для спецслужб Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как добавили в центре, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом в ФСБ также рассказали, что у задержанного были изъяты средства связи, на котором была обнаружена переписка с украинской стороной.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в центре.

Ранее погранслужба ФСБ заявила, что сотрудники ведомства пресекли прорыв государственной границы в Курганской области.