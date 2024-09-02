Замкомандующего ЛенВО генерал-майора этапировали в Москву

Заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова этапировали в Москву для проведения следственных мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, следствие будет добиваться ареста генерала.

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Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий. <...> Следствие будет добиваться ареста генерал-майора Муминджанова. Военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу во вторник, — сказал источник.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Валерия Муминджанова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ, отвечал за вещевое обеспечение ВС РФ. Генерал-майор помогал заключать договоры с коммерческими организациями, за что получил мзду, превышающую 20 млн рублей. Сейчас Муминджанов задержан.

Следователи установили, что Муминджанов и члены его семьи владеют недвижимостью в Воронеже и Москве на общую сумму 120 млн рублей. Законность приобретения объектов проверяется.