Избившего до крови таксиста мужчину задержали

Пассажир, избивший водителя такси в Люберцах Московской области, был задержан правоохранительными органами в Тульской области, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Она также опубликовала видеоролик, в котором мужчину доставляют в отделение полиции.

Мои коллеги из ОМВД России по г. Алексину Тульской области во взаимодействии с сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» Московской области установили личность подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье и задержали его, — заявила Волк.

Как утверждает сам нарушитель в ролике, он был задержан за хулиганство. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим. Как написала Волк, его передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщал о нападении пассажира на таксиста, отказавшегося оплатить поездку. Водитель довез мужчину из Долгопрудного в Люберцы за 1800 рублей. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позднее сам таксист рассказал, что от удара у него порвалась губа и хлынула кровь. По словам водителя, он случайно нажал педаль газа, в результате чего автомобиль проехал вперед и врезался в припаркованные рядом машины.