Задержан замглавы Ленинградского военного округа

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ, он задержан.

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Дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В СК отметили, что Муминджанов ранее возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение армии.

По версии СК, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования. Речь идет о контрактах на более чем 1,5 миллиарда рублей. Обмундирование предназначалось в том числе и для участников СВО. В СК считают, что за «содействие» военный чиновник получил взятку более чем в 20 миллионов рублей.

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Следователи установили, что в собственности Муминджанова и его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже. Стоимость этих объектов СК оценил более чем в 120 миллионов рублей. Следователи проверят законность приобретения недвижимости.

На прошлой неделе СК задержал бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве. Дело связано с парком «Патриот». По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения».