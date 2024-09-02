Названа стоимость принадлежащей задержанному генералу Муминджанову недвижимости

У семьи заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, против которого возбудили уголовное дело о взятке, в собственности находится недвижимость на 120 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Военный был главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. По версии следствия, генерал-майор получил взятку на сумму свыше 20 миллионов рублей и стал посредником при заключении госконтрактов на поставу солдатского обмундирования в зону спецоперации на 1,5 миллиарда рублей с конкретными частными компаниями. Сейчас Муминджанов уже задержан.

Задержан замглавы Ленинградского военного округа

В конце августа началось расследование уголовного дела о взятках при заключении контрактов с Минобороны РФ на строительство клиники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. По данным СК РФ, фигурантами стали трое бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний.