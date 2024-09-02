В российском городе произошел взрыв в жилом доме

В Новороссийске в одном из жилых домов произошел взрыв. По предварительным данным, в девятиэтажном здании взорвался бытовой газ, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, пожарные уже прибыли на место ЧП. Также отмечается, что в настоящее время ведется поиск возможных пострадавших.

Как стало известно, инцидент произошел в доме на улице Видова. Канал пишет, что сейчас горит квартира на четвертом этаже, взрыв выбил стекла. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее СМИ сообщили, что пожар в квартире в подмосковном Егорьевске, унесший жизни троих детей и матери, мог произойти в связи со взрывом аккумулятора электрического скутера.

До этого взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. Обрушились два подъезда. 10 человек, в том числе пятеро детей, погибли.