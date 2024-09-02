У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник, 2 сентября, у восточного побережья острова Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное бюро погоды острова.

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в 16:26 по местному времени (11:26 мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 23,9 км. О пострадавших и разрушениях в результате стихийного происшествия не сообщается.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь в восточной части Тайваня происходят чаще, чем в других районах острова. Одно из наиболее разрушительных землетрясений магнитудой 6,5 случилось в феврале 2018 года — тогда погибли 16 человек, 285 пострадали. 3 апреля 2024 года у побережья уезда произошел другой сильный толчок магнитудой 7,3. В результате стихийного бедствий погибли 12 человек.