В авиакатастрофе Ми-8 на Камчатке погиб основатель сервиса для собак

Одним из пассажиров упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 был основатель популярного сервиса по поиску нянь для собак Dogsy Михаил Репников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров на Камчатке в субботу, 31 августа. Воздушное судно перестало выходить на связь сразу после вылета, экипаж о неполадках не сообщал. Начались поиски, им мешал сильный туман. По предварительной версии, вертолет врезался в сопку в условиях плохой видимости. На его борту было 22 человека — 3 члена экипажа и 19 туристов, все они погибли.

Одним из пассажиров потерпевшего крушение вертолета был Михаил Репников, основавший популярный сервис по поиску нянь для собак Dogsy. Вместе с ним погибла и его жена Юлия.

Сервис начал работать в 2020-м. Проект привлек 15 миллионов рублей инвестиций из фонда Russian Ventures.

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3 сентября объявлено на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что на борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Республики Бурятия и Удмуртской Республики.