В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на таксиста

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Об инциденте стало известно накануне. Пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. По данному делу возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).