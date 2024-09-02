Установлен владелец Lamborghini, на которой скрылся участник стрельбы в Москве

Владелец Lamborghini Urus, на которой скрылся участник стрельбы на Патриарших прудах в Москве, находится на допросе у следователей. Как сообщает Telegram-канал Shot, им оказался 35-летний криптобизнесмен Алексей Долгих.

По информации канала, предприниматель приобрел машину около месяца назад, отдав за нее 35 млн рублей. Долгих якобы находится в черном списке российских банков из-за подозрения в отмывании денег.

Напомним, стрельба на Патриарших прудах прозвучала вечером в воскресенье, 1 сентября. Как сообщали СМИ, ее открыл посетитель ресторана «Аист», который поругался с другими людьми в заведении. Прибывшие на место полицейские задержали стрелка и отобрали у него пистолет.

Задержанным оказался 33-летний мужчина родом из Баку, который сейчас зарегистрирован в Ленинском городском округе Подмосковья. При обыске у него нашли два травматических пистолета, один из которых не был зарегистрирован. Ранее мужчину подозревали в угоне автомобиля и экономических махинациях.