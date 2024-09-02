Российские туристы застряли во Внуково

Российские туристы почти сутки не могут улететь из Москвы в Турцию из-за задержек рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, а представитель авиаперевозчика и туроператоры никак не решают проблемы пассажиров. Об этом пишет 360.ru.

По словам одной из застрявших во Внуково пассажирок Татьяны, отмены рейсов наблюдаются «именно у «туркишей»».

«Никто ничего не говорит, просто нет никого от авиакомпании. Гоняют по разным гейтам (…) Туроператор полностью устранился, по телефону разве что не матом шлет. Говорит, разбирайтесь с авиакомпанией», - рассказала россиянка.

По информации Telegram-канала Shot,в аэропорту Внуково находятся более 150 пассажиров, которые должны были улететь в Анталью еще вчера. Однако сначала рейс перенесли на шесть утра 2 сентября без объяснения причин, сейчас же его вылет ожидается в 14:00.

Пассажиры отмечают, что никто из представителей авиакомпании к ним за это время не подходил. Также они не получили положенную воду и еду, при этом среди них есть семьи с детьми.

Также наблюдаются задержки рейсов Turkish Airlines в Стамбул, Бодрум и Даламан. Проблемы с полетами по расписанию есть и в обратном направлении, пишет канал.

Ранее пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines чуть не прилетел в Украину вместо Москвы, внезапно изменив направление во время полета. В 20 км от границы с Украиной лайнер все-таки развернулся, сделал петлю и вернулся на изначальный курс. При этом воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов.