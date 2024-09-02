Пенсионерка чуть не утонула в Волге из-за разъяренного ризеншнауцера

Жительница Костромы во время прогулки со своей собакой была вынуждена спасаться в реке Волге от напавшего на нее ризеншнауцера. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам 65-летней пострадавшей, она гуляла со своим йоркширским терьером по берегу Волги, когда внезапно услышала женский крик: «Ой, вы с собачкой, уходите отсюда!».

При этом женщина даже не успела ничего предпринять, как на нее бросился ризеншнауцер в ошейнике и вцепился в руку. Спасаясь от разъяренной собаки, пенсионерка схватила своего йорка и прямо в одежде прыгнула в Волгу, ей пришлось погрузиться достаточно глубоко, так как ризеншнауцер не хотел отпускать ее руку.

Хозяйка собаки, которая напала на женщину, в итоге забрала своего пса и ушла, не извинившись и не попытавшись оказать помощь пенсионерке. Из воды та выбралась с помощью очевидцев.

В результате нападения у пожилой жительницы Костромы пять серьезных укусов, ей наложили швы и назначили уколы от бешенства. Канал приводит фото руки пострадавшей, которая забинтована от кисти до плеча, при этом раны мокнут и на бинтах видны следы.

Семья пострадавшей написала заявление в полицию с просьбой найти хозяев собаки и привлечь их к ответственности, отмечает Shot.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, чей питбуль нападал на других собак и прохожих. В полиции уточнили, что пострадали два человека: владелица собак и местный житель, которого агрессивный пес покусал в районе дома на Гражданском проспекте. Женщина обратилась в медпункт с травмами, а мужчина попал в больницу с ранами голени и предплечья.