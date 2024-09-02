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Разрушен детский сад: последствия обстрела Белгорода

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Женщина у автомобилей, сгоревших в результате обстрела со стороны ВСУ
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Женщина у автомобилей, сгоревших в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Разрушенное здание в результате обстрела со стороны ВСУ
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Разрушенное здание в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Сгоревшие автомобили в результате обстрела со стороны ВСУ
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Сгоревшие автомобили в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС

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Сотрудники МЧС у жилого дома, пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ
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Сотрудники МЧС у жилого дома, пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Белгород. Автомоблиль, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
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Белгород. Автомоблиль, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Люди у автомобиля, сгоревшего в результате обстрела со стороны ВСУ
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Люди у автомобиля, сгоревшего в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ 
© ТАСС

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Последствия обстрела Белгорода
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Последствия обстрела Белгорода 
© ТАСС
Последствия удара ВСУ по детскому саду в Белгороде
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Последствия удара ВСУ по детскому саду в Белгороде 
© t.me/v_v_demidov/5058
Последствия удара ВСУ по детскому саду в Белгороде
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Последствия удара ВСУ по детскому саду в Белгороде 
© https://t.me/v_v_demidov/5058
Последствия удара ВСУ по детскому саду в Белгороде
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Последствия удара ВСУ по детскому саду в Белгороде 
© https://t.me/v_v_demidov/5058

ВСУ вновь обстреляли Белгород. Ранним утром в городе прозвучала серия взрывов, у машин сработала сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава городской администрации Валентин Демидов в своем Telegram-канале рассказал, что под удар попал один из детских садов. Учреждение оказалось практически разрушено в результате прямого попадания снаряда. Предварительно обошлось без пострадавших.

Из-за сложной оперативной обстановки школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады работать не будут.

Кадры последствий очередного удара ВСУ по городу — в галерее «Рамблера».

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