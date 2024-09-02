Разрушен детский сад: последствия обстрела Белгорода

ВСУ вновь обстреляли Белгород. Ранним утром в городе прозвучала серия взрывов, у машин сработала сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава городской администрации Валентин Демидов в своем Telegram-канале рассказал, что под удар попал один из детских садов. Учреждение оказалось практически разрушено в результате прямого попадания снаряда. Предварительно обошлось без пострадавших.

Из-за сложной оперативной обстановки школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады работать не будут.

Кадры последствий очередного удара ВСУ по городу — в галерее «Рамблера».