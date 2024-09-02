Во французском Сент-Омере сгорела церковь Непорочного зачатия. Об этом стало известно в понедельник, 2 сентября.

По предварительным данным, пожар начался рано утром 2 сентября. В результате распространения огня обрушились крыша и колокольня, следует из сообщения в Telegram-канале РБК.

17 августа в историческом здании дворца Сомерсет-хаус в центре Лондона начался сильный пожар. Огонь охватил кровлю здания. На месте работали сотрудники экстренных служб. Всего к ликвидации возгорания было привлечено 15 единиц техники и около ста специалистов.

Возгорание в историческом здании биржи «Берсен» возникло 16 апреля. Объект очень долго не могли потушить.

Другой масштабный пожар во Франции произошел в 2019 году. На территории собора Парижской Богоматери произошло серьезное возгорание, в результате которого существенно выгорело здание храма, рухнули кровля, часы и шпиль. Президент Франции Эммануэль Макрон практически сразу же объявил о сборе средств и ресурсов на восстановление святыни, пламя в которой полыхало на протяжении 12 часов до ликвидации очага возгорания.