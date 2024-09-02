Российские туристы застряли в аэропорту Пхукета

Направлявшиеся в Новосибирск российские туристы застряли на 15 часов в порту Пхукета (Таиланд), сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что лайнер авиакомпании Red Wings должен был приземлиться в Новосибирске в 02:35 2 сентября (в 22:35 1 сентября по московскому времени).

Сообщается, что пассажирам предоставили возможность разместиться в отеле близ аэропорта Пхукета.

Задерживается и рейс из Новосибирска в Пхукет. Он вылетит 3 сентября после полуночи. Причины задержки не объясняются.

Ранее из-за попыток ВСУ атаковать Московский регион беспилотниками в столичном аэропорту Внуково задержали несколько рейсов.