В центре Калининграда загорелась кровля многоэтажного дома

В центре Калининграда горит кровля многоэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Согласно кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Калиниград с огоньком», столб дыма виден издалека. 16-этажное здание находится в районе туристического центра – Рыбной деревни. По данным канала, огонь охватил последний этаж и крышу. На место выехали пожарные.

Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. К месту пожара выехал врио губернатора Алексей Беспрозванных.

«Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что в деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах тушили полсотни спасателей и 19 единиц техники. Погибли мать и дети: мальчик 5 лет, девочки 4 и 3 года. В больнице находятся 7 человек, из них 5 детей. Все они члены одной семьи.

Также ранее стало известно, что пожар вспыхнул в общежитии железнодорожников на площади трех вокзалов в Москве.