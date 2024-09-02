Полуголый мужчина напал с ножом на девушку

Жительница Владивостока пожаловалась на неизвестного мужчину, который сильно напугал ее 18-летнюю сестру. Об этом сообщает издание PrimaMedia со ссылкой на соцсети, в которых распространился пост родственницы потерпевшей.

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Инцидент произошел в минувшие выходные — точная дата не уточняется — у дома 76 по улице Крыгина. Неизвестный, раздетый по пояс, с кухонным ножом набросился на прохожую и угрожал ей. Девушка не пострадала, агрессора задержать не удалось.

В УМВД подтвердили факт случившегося и отметили, что сейчас устанавливают личность нападавшего.

До этого в Челябинске мужчина с ножом и ложкой ворвался в наркологическую больницу и перепугал посетителей. По словам очевидцев, уралец выказывал признаки невменяемости.