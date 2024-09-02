В Майами умерла попавшая в автокатастрофу секс-символ Турции Аху Тугба

1 сентября в Майами, США, скончалась Аху Тугба, турецкая актриса кино, сериалов и "мыльных опер", певица и телеведущая, чья карьера началась в первой половине 1970-х.

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Фильмография - около пятидесяти проектов. Последний раз артистка появлялась на экране в 2013-м после того, как в середине 1990-х практически оставила кино.

Как сообщил в соцсети близкий друг Тугбы, та отошла в своем доме - менее чем за две недели до 70-летия. В настоящее время родные заняты вопросом транспортировки тела звезды в Стамбул.

Точная причина смерти секс-символа 1980-х не указана, но известно, как пишет Oksijen, что в апреле прошлого года Аху попала в ДТП, перенесла восьмичасовую операцию и три недели провела в реанимации. В июне этого года женщина вновь была госпитализирована - как рассказала ее дочь, в очень тяжелом состоянии.

Урожденная Тугба Четин появилась на свет в 1955 году в Стамбуле в богатой семье. Обучалась в Канаде. Кинокарьеру начала еще школьницей, к началу 80-х став национальным секс-символом. Амплуа - "распутницы, проститутки и наркоманки с золотым сердцем".

Тугба была замужем десять раз, все браки заканчивались разводами. Дочь - ее единственный ребенок.