В Москве раскрыли двойное убийство почти 30-летней давности

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины и его матери, совершенном в Москве в 1995 году.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений). <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 6 декабря 1995 года двое мужчин и мать одного из них распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой один из мужчин ударил другого ножом, из-за чего тот погиб на месте. Затем нападавший догнал мать потерпевшего в подъезде дома и нанес ей множественные ножевые ранения. Женщина умерла в больнице. После нападения злоумышленник похитил принадлежащий потерпевшим телевизор.

Как пояснили в ГСУ, на первоначальном этапе убийцу не удалось установить. Однако в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были проведены дополнительные судебные экспертизы. В результате по отпечаткам пальцев удалось установить и задержать ранее неоднократно судимого 55-летнего москвича.

Мужчине предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что совершил убийство из корыстных целей. В настоящее время он находится под стражей.