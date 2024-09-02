Хуситы снова произвели атаку на коммерческое судно

UKMTO сообщило об атаке хуситов на коммерческое судно в Красном море в 58 км от порта Ходейда. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Подробности не приводятся — сообщается лишь об «инциденте».

«Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности», — говорится в сообщении.

Это уже вторая атака за день — до этого два воздушных объекта попали по судну в 70 км от порта Ас-Салиф, еще один взорвался рядом с судном. На борту никто не пострадал, корабль продолжает движение в порт.

26 августа инцидент произошел в 61 морской миле к юго-востоку от йеменской Мохи.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.