Задержан участник конфликта со стрельбой на Патриарших

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников драки со стрельбой в ресторане «Аист» на Патриарших прудах в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

Стрельба произошла сегодня ночью в ресторане «Аист». При этом, по данным источника издания, перед стрельбой произошла массовая драка, один из участников которой и достал травматический пистолет.

Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался 33-летний уроженец Азербайджана.

«Другие участники драки скрылись с места на автомобиле Lamborghini», - пояснил источник издания, уточнив, что ведется их розыск.

При обыске в доме стрелка, который зарегистрирован в Ленинском городском округе Подмосковья, нашли два травматических пистолета — «Гроза» и «Хорхе». «Хорхе» зарегистрирован не был, уточнил Telegram-канал Shot.

Раскрыты детали конфликта со стрельбой в центре Москвы

По предварительным данным, которые привело издание, задержанный в момент стрельбы был пьян. Никто не пострадал.

Ранее в Москве автомобилисты устроили дорожные разборки со стрельбой после ДТП. Авария случилась на Кавказском проспекте — Mercedes-Benz врезался в Toyota. В ходе конфликта один из мужчин, приехавших на «помощь» водителю Mercedes-Benz, достал травматическое оружие, выстрелил в воздух, а после силой вытащил автомобилиста из Toyota. В ситуацию своевременно вмешались сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщалось.