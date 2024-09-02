В СК РФ назвали вероятные причины крушения Ми-8 на Камчатке

Причинами крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке могли стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. Такие версии рассматриваются следователями, сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ Следственного комитета России.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», - сообщило ведомство в Telegram.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа из наиболее опытных сотрудников СК. Произведен осмотр места трагедии, назначен целый ряд судебных экспертиз.

Ранее сообщалось об обнаружении всех 22 тел погибших. Среди них 19 туристов и трое членов экипажа. Тела доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.

Напомним, связь с вертолетом Ми-8 пропала 31 августа, почти сразу после вылета с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец. Обломки воздушного судна удалось обнаружить на следующий день.