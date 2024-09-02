Российских туристов задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

Двух туристов из России задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц. Как сообщает Telegram-канал Shot, 17-летний Савелий и 21-летний Николай находятся в местном изоляторе уже пять дней.

По информации канала, местная полиция задержала молодых людей утром 29 августа, когда они ловили ящериц неподалеку от отеля, в котором отдыхали вместе с семьями. Россиян обвинили в нарушении природоохранного законодательства и увезли в отдел. Родители не смогли дозвониться до сыновей и стали паниковать. О произошедшем им рассказали лишь спустя сутки — по версии правоохранителей, задержанные охотились в природоохранном парке. Сколько именно пресмыкающихся они поймали неизвестно.

Вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников заявил, что парней допросили без присутствия родителей, переводчика и адвоката, а после поместили в СИЗО. Связаться с ними пока не удается. Мельников не исключает, что молодых людей могли задержать, чтобы выманить у туристов деньги: один из офицеров уже предлагал родственникам встретиться и договориться.

Сегодня Савелия и Николая доставят в суд города Эмбилипития. Там решится их дальнейшая судьба.