Мечтавшего создать архив по истории ВОВ россиянина задержали за призыв к терроризму

Мечтавший создать общероссийский архив по истории Великой Отечественной Войны (ВОВ) студент из Уфы Макар Николаев задержан за призыв к терроризму. Об этом сообщает Mash Batash в своем Telegram-канале.

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Николаев получал высшее образование в Германии по специальности политолог. Его задержали за пропаганду терроризма, поддержку Украины и призыв вступать в «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация). Ему грозит до семи лет колонии.

По информации Telegram-канала Baza, в 2020 году фигурант разработал методику поиска информации для создания всероссийского архива по истории ВОВ для того, чтобы восстановить сведения о своем прадеде. Тогда его проект одержал победу на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». 30 августа 2024 года Кировский районный суд Уфы арестовал его на месяц.