Трое мужчин подожгли элитную иномарку в Москве

Трое мужчин подожгли автомобиль BMW X7 на улице Лобачевского в Москве и скрылись.

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Об этом в понедельник, 2 сентября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ночью трое соучастников подошли к автомобилю «БМВ Х7», припаркованному в одном из дворов по ул. Лобачевского, один из злоумышленников облил лобовое стекло горючей жидкостью, второй — поджег, третий сообщник снимал происходящее на камеру мобильного телефона, — заявила Нефедова.

Автомобиль стоимостью свыше шести миллионов рублей полностью сгорел. Прокуратура контролирует поиск злоумышленников и привлечение их к ответственности.

Ранее мужчина в Москве поджог автомобиль Росгвардии, когда в нем были силовики. Устроившего поджог задержали, его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчина арестован до 15 октября.