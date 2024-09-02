Суд по делу генерала Ивана Попова могут перенести в Запорожье
Дело арестованного экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, исходя из версии обвинения, должно быть рассмотрено в Запорожской области. Об этом со ссылкой на адвоката пишет Telegram-канал Mash.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц.
Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что суд должен проходить там, где было совершено преступление. В случае с Поповым это Запорожье, пояснил адвокат.
«По факту из той конструкции обвинения, которое выдвинуло следствие, место совершения преступления, по версии следствия, — это Запорожская область, но сами они считают иначе. А в соответствии с Конституцией и УПК РФ нарушение подсудности влечет безусловную отмену любого приговора, хоть оправдательного, хоть обвинительного», - отметил он.
При этом сторона защиты не против рассмотрения дела на территории Запорожья.
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обвинение планирует настаивать на проведении судебного процесса над генералом Поповым в Москве в целях безопасности, несмотря на совершенные преступления на новых территориях Российской Федерации.
«Обвинение будет настаивать на рассмотрении уголовного дела (…) в Московском гарнизонном военном суде в связи с безопасностью в отношении всех участников процесса, а также повышенным интересом СМИ и общественности», - пояснил источник издания.
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