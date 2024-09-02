Появились подробности обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Утром в понедельник, 2 сентября, на всей территория Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, но есть два прямых попадания.

В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что прямым попаданием повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Кроме того, в поселке Дубовое загорелись четыре автомобиля и два дома. Также в двух частных домах были выбиты окна и повреждены крыши. Губернатор опубликовал фото разрушенного торгового павильона и сгоревших машин.

В соцсети VK Гладков рассказал, что в результате атаки был почти полностью разрушен детский сад в Белгороде.

Позже Гладков уточнил, что в результате атаки по поселку Дубовое ранение получила женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.

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Гладков заявил, что на фоне атаки все школы на Харьковской горе Белгорода перейдут на дистанционное обучение. Возвращение детей к очно-дистанционному формату власти обсудят в следующий понедельник, 9 сентября. Детские сады на Харьковской горе на этой неделе работать не будут. Губернатор уточнил, что детей, за которыми некому присмотреть дома, смогут на время перевести в другие дошкольные учреждения.