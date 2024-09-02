Гладков: все школы на Харьковской горе Белгорода закроют из-за обстрелов ВСУ

Все школы на Харьковской горе города Белгорода будут закрыты две недели из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. "На одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, — будут работать только в дистанционном формате", — написал чиновник. В указанный период не будут работать детские сады, даже в режиме дежурных групп, добавил Гладков. В этот же день Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание машины. В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.