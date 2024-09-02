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Британские ВМС сообщили о нападении на судно недалеко от побережья Йемена

Торговое судно получило повреждения в результате атаки, произошедшей в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф в Йемене. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у побережья Йемена
© РИА Новости

Согласно заявлению UKMTO, которое приводит агентство Reuters, судно было атаковано двумя неопознанными снарядами. Еще один снаряд упал в непосредственной близости от судна. Экипаж ведет работы по устранению повреждений. Отмечается, что пострадавших на борту нет. Судно направляется в следующий порт захода.

Ранее UKMTO сообщил об инциденте в 70 морских милях к северо-западу от Эс-Салифа, расположенного в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда.

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