Кличко рассказал о последствиях взрыва в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 2 сентября на одном из предприятий Киева произошел пожар после нескольких взрывов в городе. Сообщения об этом появились на страницах Кличко в соцсетях.

Утром 2 сентября власти Киева сообщили о серии взрывов в городе. Перед этим была объявлена ракетная опасность. После взрывов власти направили экстренные службы в Святошинский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.

По предварительной информации Кличко, в Святошинском районе на месте падения обломков загорелись четыре автомобиля. Кличко добавил, что в Святошинском районе также произошел пожар в двухэтажном нежилом здании, а в Голосеевском районе был поврежден корпус котельной.

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В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. О каком предприятии идет речь, Кличко не уточнил.