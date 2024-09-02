Очевидцы сообщили о повреждении детского сада в Белгороде после обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы рассказали изданию, что в ходе обстрела, начавшегося около 05:30 по московскому времени, повреждения получил один из детских садов — в здании разрушена крыша. Также сообщается о пяти сгоревших автомобилях и поврежденных стеклах в домах.
Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду
Информации о пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также указал в своем Telegram-канале, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — написал он.