Найдены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Тела всех погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке найдены. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

"Обнаружены и переданы органам судмедэкспертизы тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

В ближайшее время спасатели покинут место крушения вертолета.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" 31 августа потерпел крушение на Камчатке с 22 людьми на борту - 19 пассажирами и тремя членами экипажа.

Авиакатастрофа произошла на фоне пришедшего в регион циклона: местность накрыл плотный туман с дождями. Причиной крушения могла стать ошибка пилотирования в сложных погодных условиях.

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.