Мать пассажира упавшего на Камчатке Ми-8 рассказала о последнем разговоре с сыном

Валентина Никулина, мать одного из пассажиров разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8, рассказала, что в последний раз говорила с собственным сыном за день до катастрофы. Об этом сообщают «Известия».

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«Я знала, что они хотят плавать в Тихом океане, а вот про вулкан ничего не знала и про вертолет», — заявила женщина.

По словам Никулиной, свое последнее фото сын отправил ей 30 августа.

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31 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал в Камчатском крае. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но исчезло с радаров спустя пять минут после вылета.

Поиски продолжались в течение двух дней. 1 сентября сотрудники экстренных служб обнаружили вертолет в лесной местности. По предварительной информации, Ми-8 рухнул из-за ошибки пилотов. В условиях плохой видимости воздушное судно могло врезаться в сопку.

До этого в Карачаево-Черкесии потерпел крушение легкомоторный самолет.

Ранее военный вертолет Боснии и Герцеговины упал в озеро.