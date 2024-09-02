На Камчатке нашли тело еще одного погибшего при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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"На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются", - говорится в сообщении.

Названа возможна причина крушения Ми-8 на Камчатке

Таким образом, число погибших увеличилось до 18 человек.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" совершал перелет из района горного массива Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Экипаж должен был выйти на связь в назначенное время, около 07:15 мск 31 августа, однако этого не последовало.

В воскресенье с воздуха были обнаружены обломки пропавшего вертолета. Они находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь. По информации оперативных служб, предварительно, причина произошедшего - ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку.