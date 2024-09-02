Драка со стрельбой произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram.
Уточняется, что конфликт произошел в ресторане на Малой Бронной. Во время драки было применено травматическое оружие. Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы.
Полиция задержала участника конфликта со стрельбой в Москве
Информация о пострадавших не сообщается.
По данным СМИ, очевидцы слышали по меньшей мере пять выстрелов.
Ранее сообщалось, что полиция задержала возможного участника конфликта со стрельбой в Москве. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.