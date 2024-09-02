Один человек погиб в результате атаки ВСУ на регион России

Житель населенного пункта Шагаровка в Белгородском районе погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

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По его данным, в Шагаровке в частном доме оказалась выбита крыша и посечен фасад одного из зданий. Помимо этого, повреждения получил легковой автомобиль. В селе Репное, кроме того, оказались повреждены два частных дома и два транспортных средства.