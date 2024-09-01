Массовая драка мигрантов произошла в Подмосковье

В Следственном комитете России заявили, что мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы, но меры не были приняты.

В СК добавили, что по факту сообщений о массовой драке мигрантов в Раменском было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Хулиганство».

До этого в МВД заявили, что массовая драка произошла на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы.

По данным ведомства, после жалобы местных жителей на место происшествия прибыл отряд полиции. На опубликованных МВД кадрах видно, что в потасовке участвовали более пяти человек, еще несколько бегали вокруг дерущихся. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23 иностранца, информации о пострадавших не поступало.

В результате на 21 человека составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.