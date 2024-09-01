Капитан катера ранил промоутера из-за конфликта в центре Петербурга

На Аничковом мосту в Петербурге капитан прогулочного катера ранил промоутера, который занимался привлечением туристов на его судно, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам пострадавшего, до конфликта он работал над привлечением клиентов и привел несколько человек на прогулку по рекам и каналам.

Он подошел к 41-летнему капитану и попросил свой процент за сделку — 1000 рублей. Однако мужчина сказал, что сам нашел клиентов, и отказал в дополнительной оплате.

Через несколько дней промоутер вернулся, чтобы решить вопрос с оплатой. В этот момент, по его словам, в него полетела стеклянная бутылка. Парню пришлось обратиться в больницу — раны были неглубокими, но требовали наложения швов.

Пострадавший уже обратился в полицию, однако владелец катера отказывается давать официальные комментарии. Он лишь утверждает, что не использовал бутылку, но не поясняет, что именно произошло.

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