Мужчину задержали за кражу забытой на электросамокате в Москве сумки-барсетки

Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в хищении сумки с деньгами и личными вещами. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы.

«Предварительно установлено, что потерпевший – 24-летний житель Москвы, припарковав после поездки арендованный электросамокат на Гоголевском бульваре, забыл забрать свою сумку-барсетку, оставив ее висящей на руле транспортного средства. Проходящие мимо мужчины обратили внимание на забытое имущество, а затем один из них, воспользовавшись тем, что собственника рядом нет, похитил сумку и скрылся. Материальный ущерб составил более 70 тыс. руб.», – говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение часа после поступления заявления в полицию отследили маршрут передвижения подозреваемого с помощью камер городского видеонаблюдения и в Большом Афанасьевском пер. задержали его. Им оказался 29-летний уроженец Хабаровского края, временно проживающий в столице.

У злоумышленника была изъята похищенная сумка с имуществом, однако находящимися в ней денежными средствами в размере более 52 тыс. руб. он успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.