Ракетный удар повредил энергетический объект в Харькове
В Харькове после ракетного удара поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, сообщает РИА Новости.
«Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела», — сказано в сообщении.
При этом название объекта и месторасположение не раскрывается.
В воскресенье в Харькове около часа дня прогремела серия из 10 взрывов. Telegram-каналы сообщили, что удар нанесен по объектам ВСУ и военной инфраструктуры.
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