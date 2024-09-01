Ракетный удар повредил энергетический объект в Харькове

В Харькове после ракетного удара поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, сообщает РИА Новости.

«Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела», — сказано в сообщении.

При этом название объекта и месторасположение не раскрывается.

В воскресенье в Харькове около часа дня прогремела серия из 10 взрывов. Telegram-каналы сообщили, что удар нанесен по объектам ВСУ и военной инфраструктуры.

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