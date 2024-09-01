В Саратове завели дело после гибели ребенка из-за падения бетонной плиты

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика в результате падения на него бетонной плиты в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Саратову следственного управления СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в поселке Тепличный города Саратова мальчики 12 и 13 лет получили травмы из-за падения на них бетонной плиты. На месте погиб 12-летний мальчик, а 13-летний - госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь.

Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента вытаскивали из-под плиты пострадавшего и тело погибшего ребенка.